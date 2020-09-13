Süper Loto çekilişi saat kaçta? 13 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişi için vatandaşların heyecanlı bekkleyişi başladı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto oyunu aynı zamanda Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. Süper Loto 10 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar 40, 6, 26, 17, 48, ve 27 olarak açıklanmıştı. Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 18 milyon TL'de devretmişti

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO OYNA

Süper Loto çekilişinde 5 bilen 13 talihli 28.402,30 TL, 4 bilen 1.060 talihli 541,80 TL, 3 bilen 24.600 talihli 28,35 TL ve son olarak 2 bilen 244.069 talihli 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirilecek. Youtube Milli Piyango TV ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı yayını herkes takip edebilecek.