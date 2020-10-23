23.10.2020 - 08:57 |
22 Ekim Süper Loto sonuçları | Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları belli oldu. Dün akşam gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. 32 milyonu aşan ikramiye bir sonraki çekilişte sahibini bulacak mı merak konusu. Süper Loto ne zaman çekiliyor? İşte 22 Ekim Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar...
Süper Loto sonuçları dün akşam belli oldu. 22 Ekim 2020'de gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 32 milyon 132 bin 486 TL devretti. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlandı.
22 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI
2 - 4 - 15 - 28 - 36 - 52
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SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi 25 Ekim Pazar günü 21.30'da gerçekleşecek.
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Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.