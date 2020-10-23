22 Ekim Süper Loto sonuçları | Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları dün akşam belli oldu. 22 Ekim 2020'de gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 32 milyon 132 bin 486 TL devretti. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlandı.

22 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

2 - 4 - 15 - 28 - 36 - 52

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SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilen Süper Loto'nun bir sonraki çekilişi 25 Ekim Pazar günü 21.30'da gerçekleşecek.

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