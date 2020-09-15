Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 15 Eylül Süper Loto'da devreden büyük ikramiye

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı... Son olarak 13 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 319 bin 834 TL devretmişti. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye için çekiliş bu akşam yapılacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacka Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekiliş canlı olarak millipiyangoonline.com'da MP TV ile izlenebilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Yeni dönemde Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com'da Süper Loto için online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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