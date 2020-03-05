Superbox kullanıcı sayısı 323 bin

Bir önceki yıla göre 10 kat artış gösteren Superbox, 4.5G şebekesi üzerinden 375 Mbps’ye varan hızlarda hizmet veriyor. Fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymadan elektrik olan her yerde çalışmasıyla farklılaşıyor. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Turkcell olarak müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu amaçla sunmaya başladığımız Superbox ürünümüz ile fiber hızında mobil internet sunarak ev internetini yeniden tanımladık. Yoğun istek karşısında biz de aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştiriyoruz” dedi.