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    05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Superbox kullanıcı sayısı 323 bin

    Turkcell’in, evlere ve iş yerlerine fiber hızında internet sunduğu Superbox çözümünün kullanıcı sayısı 2019 yılında 323 bine ulaştı.

    Superbox kullanıcı sayısı 323 bin

    Bir önceki yıla göre 10 kat artış gösteren Superbox, 4.5G şebekesi üzerinden 375 Mbps’ye varan hızlarda hizmet veriyor. Fiber olmayan lokasyonlarda da kullanılabilen Superbox, kabloya ihtiyaç duymadan elektrik olan her yerde çalışmasıyla farklılaşıyor. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Turkcell olarak müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle buluşturarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Bu amaçla sunmaya başladığımız Superbox ürünümüz ile fiber hızında mobil internet sunarak ev internetini yeniden tanımladık. Yoğun istek karşısında biz de aynı gün içerisinde kurulumu gerçekleştiriyoruz” dedi.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
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