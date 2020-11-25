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25.11.2020 - 16:01 | | AA

Süt üreticileri referans fiyat için Gıda Komitesi kararını bekliyor

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Gıda Komitesinin süt fiyatlarına ilişkin tavsiye kararı almasını beklediklerini belirterek, "Sütün değer fiyattan piyasaya arz edilmesi gerekliliğini söylemekten yorulduk. Her şey piyasa koşullarına göre belirlenirken süt referans fiyatları da bu şekilde tespit edilmeli." dedi.

Süt üreticileri referans fiyat için Gıda Komitesi kararını bekliyor

Keskin, AA muhabirine, tarımsal üretimde girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi girdilerdeki artışın son yıllarda ürün fiyatlarındaki artışın çok üstünde olduğunu ifade eden Keskin, üreticilerin artık hayvanlarını yeteri kadar besleyemediğini ve bunun da verimde düşüşe sebep olduğunu söyledi.

Keskin, süt üreticilerinin beklediği referans fiyattaki artışın henüz yapılmadığını dile getirerek, "Sütün değer fiyattan piyasaya arz edilmesi gerekliliğini söylemekten yorulduk. Ülkemiz maalesef bu konuda arzuladığımız noktaya yaklaşamadı. Sütte fiyat oluşumunu etkileyen unsurlar ve bu mekanizmanın genel işleyişinde sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. Her şey piyasa koşullarına göre belirlenirken süt referans fiyatları da bu şekilde tespit edilmeli." diye konuştu.

"Süt fiyatlarında belirgin artış bekliyoruz"

Süt hayvanlarının kesime gittiğine dikkati çeken Keskin, süt referans fiyatlarının Gıda Komitesinde değil, Tarım ve Orman Bakanlığı gözetiminde Ulusal Süt Konseyi çatısı altında belirlenmesi önerisinde bulundu. Keskin, geçmiş yıllarda olduğu gibi hızlı bir şekilde süt referans fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Süt üreticileri olarak mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti: "Bu süreçte yaşadığımız mağduriyetten dolayı süt referans fiyatlarında belirgin bir artış beklemekteyiz. Gıda Komitesinin hızlı bir şekilde toplanarak tavsiye kararı almasını bekliyoruz. Ülkemizin üretime ihtiyacı var, üreteni desteklemek ve küstürmemek, işini yaparken karşılığını alacağı, refah içinde yaşamını sürdüreceği, ailesini geçindireceği, emeğinin karşılığını alacağı ortamın yaratılması gerekiyor."

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