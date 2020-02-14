Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,94, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,37 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %5,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %1,60 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,55 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde %5,82 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış %20,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu

Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup %10,27 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, %39,39 ile turunçgiller oldu.

Aylık en fazla azalış %1,55 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında en az artış gösteren diğer alt grup ise %0,37 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağılar alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar sırasıyla, %11,19 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %3,95 ile turunçgiller oldu.

Ocak 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 1 madde bu ay endekse girerken, 18 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşti. 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.