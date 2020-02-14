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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı
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    14.02.2020 - 10:08 | | milliyet.com.tr

    Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

    TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %3,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,41 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,48 artış gerçekleşti.

    Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

    Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,94, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,37 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde %5,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %1,60 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,55 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde %5,82 artış gerçekleşti.

    Yıllık en fazla azalış %20,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu

    Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup %10,27 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, %39,39 ile turunçgiller oldu.

    Aylık en fazla azalış %1,55 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.

    Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında en az artış gösteren diğer alt grup ise %0,37 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağılar alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar sırasıyla, %11,19 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve %3,95 ile turunçgiller oldu.

    Ocak 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 1 madde bu ay endekse girerken, 18 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşti. 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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