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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Ücretsiz verilecek
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    03.04.2020 - 13:01 | | Foreks

    Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Ücretsiz verilecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda  kapasiteli 307 misafirhanesini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına  tahsis etti.

    Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Ücretsiz verilecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Sarıkaya, Türkiye genelinde bakanlık misafirhanelerinde sağlık  çalışanlarına ücretsiz hizmet verilmesine ilişkin Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (UTEM) açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın  ve Türkiye'nin 'korona virüs' salgınıyla bir mücadele içerisinde  olduğunu aktaran Sarıkaya, "Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce Çin'de  ortaya çıkan 'korona virüs' salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Tüm  dünyada olduğu gibi bizde ülke olarak bu virüs salgınıyla çetin bir  mücadele içerisindeyiz. Bunun gibi salgın veya afet durumlarında  dayanışmamızla tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Yine bu dönemde  dayanışmanın, paylaşımın ve özverinin artması gereken bir dönemdeyiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve sağlık  çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı  sunuyoruz" dedi.

    "307 misafirhane ayırdık"

    Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 81 ilde 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanenin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına  tahsis ettiklerini bildiren Sarıkaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak  virüsün etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber  ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yanında  olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı  genelgeleri ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin  talimatları doğrultusunda 81 ilde 307 tesis ve 5 bin 450 oda  kapasiteli misafirhanelerimizin tamamını ücretsiz olarak sağlık  çalışanlarımıza tahsis ettik. Buradan sayın bakanımız ve şahsım adına  hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum,  yine tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan acil  şifalar diliyorum. Buradan bir kez daha diyoruz ki biz bize yeteriz. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Biz sizler için çalışıyoruz" ifadelerini  kullandı.

    "5 bin 450 kapasiteli misafirhanelerin yarısı dolmuş durumda"

    Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli  misafirhanelerin yarısının dolduğunu kaydeden Sarıkaya, "Türkiye  genelinde il müdürlüklerimizin tamamı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza kapasite durumlarını bildiriyor. Şu anda 5 bin 450 oda  kapasiteli misafirhanelerimizin hemen hemen yarısı dolmuş durumda. Valiliklerin yetkilendirdiği il müdürlükleri bize bir liste  yönlendiriyor. Bizde bu listeleri misafirhanelerdeki yetkili  arkadaşlarımıza iletiyoruz ve sağlık çalışanlarımız burada  konaklayabiliyorlar" diye konuştu. Sağlık çalışanlarına konaklayacağı misafirhanelerde her imkan  sunuluyor.

      Akılalmaz olay! Coronayım deyip tükürdüAntalya'da, emekli astsubay Ebubekir D. (46), birlikte yaşadığı Rumen Karmen Volice'yi (40) silahla korkutarak, evde rehin aldı. Volice de kendisini odaya kilitleyip, polisi aradı. Jandarma eşliğinde eve operasyon düzenleyen polis, Ebubekir D.'yi gözaltına aldı. Ebubekir D., kendisini ekip aracına bindirmeye çalışan ekiplere, "Ben corona virüslüyüm. Hepinize bulaşsın" diyerek, tükürdü.
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