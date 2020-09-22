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    22.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tarımda büyümemiz Avrupa’yı solladı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin, Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığı büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettiğini bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından Türkiye’nin tarımsal büyümesine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Tarımda büyümemiz Avrupa’yı solladı

    Bu alanda sağlanan gelişmeye dikkati çeken Albayrak, “Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa’da lider ülkeler arasında yer almak” ifadelerini kullandı.

    Albayrak, bu başarı için çaba gösteren ve emek veren tüm üreticileri de kutladığını kaydetti. Bakan Albayrak, paylaşımında, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003 - 2019 dönemine ilişkin ortalama büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna  göre, Slovakya yüzde 7.89’luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3.03’lük oranla ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye’yi yüzde 2.83 ile Norveç izliyor. Listeye göre, Danimarka, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde ise daralma yaşandı.

    Tarımda büyümemiz Avrupa’yı solladı

     

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