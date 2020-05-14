‘Tarımın gücü ülkenin gücüdür’

Saylan, şöyle konuştu: “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarım ve gıda bugünkünden çok daha önemli olacaktır. Bu yüzyılda tarım sektörünün savunma kadar önemli bir stratejik sektör haline gelmekte olduğunu hepimiz gördük. Bu noktada ülkelerin zirai anlamda kendi kendine yetebiliyor olması stratejik açıdan atılacak adımların en büyüğü diyebilirim.”

Destek artırılmalı

Tarım ve gıda üretiminin sürdürülebilir olmasının gıda tedarik zinciri açısından yaşamsal önem taşıdığının altını çizen Saylan, bu konuda sağlanacak desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Saylan, “Bilindiği üzere gıda sektörü de hammaddesini tarım sektöründen karşılamaktadır. Tüm bu özelliklere sahip tarım sektörünün tarımsal arz güvenliğinin garanti altına alınması önem kazanmıştır. Tarımsal sorunların çözümünde; doğal tarım ve alternatif ürün oluşumunun, tarımsal üretim planlamasının, kırsal kalkınma politikalarının ve sanayi-üniversite-tarım iş birliği modellerinin geliştirilme süreçlerinin de birlikte değerlendirilmesi ve daha sağlıklı bir yapıda koordine edilmesi gerekiyor. Tabii ki; devletin açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar alınan önlemler, ülke içi gıda arzını korumaya yönelik ve bu sevindirici bir durum. Bazı ürünlere konan ihracat yasağı yerli pazarın ihtiyacı için büyük önem taşıyor. Çiftçilerin ürünlerinin devlet tarafından alınacak olması da yine üretimin sürekliliği açısından çok önemli. Bu zor zamanda çiftçi borçlarının ötelendiğini biliyoruz, aynı doğrultuda çiftçilerin üretime devam etmesini teşvik edecek yeni hibe ve destek paketlerinin artırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tolga Saylan, tarım ve gıda üretiminin sürdürülebilir olmasının gıda tedarik zinciri açısından yaşamsal önem taşıdığını söyledi.