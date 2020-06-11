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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarımsal üretime destek yağıyor
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    11.06.2020 - 17:58 | | İHA

    Tarımsal üretime destek yağıyor

    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla çiftçilere birçok kalemde hibe destekleri verilecek. Hibe desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin TKDK'ya hazırlayacakları projelerle haziran ayı sonuna kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

    Tarımsal üretime destek yağıyor

    TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, 9'uncu başvuru çağrı ilanı dâhilinde proje kabullerinin ay sonunda biteceğini açıkladı. Bursa'nın da aralarında yer aldığı 41 il için 104 milyon Euro ayrıldığını söyleyen Berksun, söz konusu hibe kredilerin yüzde 75'inin Avrupa Birliği, yüzde 25'inin ise Hazine'den karşılanacağını kaydetti. Projelerin TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü'ne teslim edileceğini, konuyla ilgili teferruatlı bilgilerin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden alınabileceğini ifade eden Berksun, sözlerini şöyle sürdürdü:
    "Süt ve besi hayvancılığı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi, fide, fidan, mantar yetiştiriciliği yapanlar hibe desteklerden yararlanabilecek. Arıcılık ve bal üretimiyle, salça, reçel, pekmez üretimi de destek kapsamında. Bakliyat paketlemeden, mevcut işletmelere makine ekipman, inşaat modernizasyonu, raf, suluk, yemlik, havalandırma sistemleri için de hibe destekler var."

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