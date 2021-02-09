Tarlada verimi % 26 artırdılar

Ekimden hasada kadar eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık hizmeti alan çiftçiler, yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde etti. Şirket programın ikinci yılında mısırın yanına ayçiçeğini ekleyerek kapsamı genişletirken, 12 ilde 1175 çiftçiyi programa dahil etti.

Program, çiftçilerin verimini artırmak, geçim kaynaklarını güçlendirmek, tarımda sosyal ve dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirildi. İkinci yılında ayçiçeği çiftçilerini de programa dahil ederek kapsamını genişleten 1000 Çiftçi 1000 Bereket, 12 ilde 70 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen bir alana etki etti.

‘Hedefler aşıldı’

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, sezon başında yüzde 15 olarak belirledikleri verim artış hedefini aşarak, program kapsamındaki çiftçilerin yüzde 26’ya varan oranda verim artışı elde ettiklerini açıkladı. Tarakçıoğlu, şunları söyledi:

“Bu program Cargill’in, çiftçilerin refahını artırmak üzere gerçekleştirdiği projelere güzel bir örnek teşkil ediyor. İki yılda toplam 2200’ü aşkın çiftçinin hayatına dokunduk. Üçüncü yılımızda kanola çiftçilerini de dahil ederek, programımızın etki alanını daha da genişleteceğiz. Aynı zamanda ‘Tarlada Sıfır Atık Yönetimi’ projesini hayata geçirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), işbirliğinde, tohumdan ürüne yaşam döngüsü atık sorununa çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm için çalıştık.”