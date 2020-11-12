MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
ABONE OL
12.11.2020 - 10:35 | | İHA

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

Sebze ve meyve tezgâhlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda. Yerli sebze hasadının sona ermesiyle Malatya Sebze ve Meyve Pazarında sebze fiyatları cep yakıyor. Domatesin ve Biberin kilosu 5 TL civarında. Tarladan seraya geçiş nedeniyle de sebze fiyatları yükseldi.

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

Malatya Sebze ve Meyve Pazarında Esnaf Murat Zincirkıran, yerli sebzelerin bitmesiyle sebze ve meyve pazarında sebze fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Yerli sebzeler bitince il dışından gelenler de haliyle fiyatı yüksek. Domatesin kilosu şu anda 4.5 TL, biberin kilosu ise 5 TL civarında” ifadelerini kullandı. Zincirkıran, Domates fiyatının yükselmesinin bir sebebinin de, Antalya’da üretimin sıkıntı olması nedeniyle fiyatın yükseldiğini dile getirdi.

“Kış mevsimine girildi fiyatlar yükseldi”

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız ise mevsim geçişinden dolayı sebze fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayıp “ Tarladan seraya geçiş var. Malatya yerli sebze hasat dönemi bitince, sera ürün fiyatı da yeksek. Seraya geçiş olduğu için ürün azalıyor ve fiyat yükseliyor. Piyasaların durumu göz önünde bulundurulduğu zaman fiyatlar normal domatesin kilosu 4,5 TL biber 5TL salatalık 3 TL geçen haftaki yağıştan dolayı ürün bulmakta zorlanıyoruz. Sebze ve yeşillik fiyatları yüksek. Bu haftada fiyatların normale dönmesini bekliyoruz “ ifadelerini kullandı. Başkan Yıldız, pandemi den dolayı da insanların alım gücünün azaldığını kaydetti.

Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalarDünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de KORONA-VAC aşısı deneniyor. Aşı denemelerine gönüllü olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı

Esenyurt Meydanı'nda sigara yasağına uyulmadı

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saatleri nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saatleri nedir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler?

Sıradaki Haber