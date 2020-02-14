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    HaberlerEkonomi Haberleri TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması!
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    14.02.2020 - 10:10 | | AA

    TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması!

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti.

    TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması!

    TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi.

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