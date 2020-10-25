85,90BİST1.191-0.64EURO9.450.70USD7.960.40ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
    ABONE OL
    25.10.2020 - 16:18 | | DHA

    TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri bu hafta başlıyor.

    TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

     

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ilk olarak Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları görüşülecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise TBMM, Kamu Denetçiliği ile Sayıştay'ın bütçeleri ele alınacak.

    TBMM Genel Kurulu'nda ise bu hafta; hobi bahçelerine yeni düzenleme getiren, Gıda, Tarım ve Orman Kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile; ruhsatsız ve izinsiz hobi bahçelerinin kaldırılması öngörülürken, kaldırılmazsa belediyelerce bu bahçeler yıktırılacak. Kanunla belirlenen şartlara uymayanlara idari para ve hapis cezası verilecek.

    Dikkat çeken kalabalık!Taksim, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 merakı! KPSS önlisans puan hesaplama 2020 değerlendirmesi nasıl yapılır?

    KPSS önlisans soruları - cevapları 2020 merakı! KPSS önlisans puan hesaplama 2020 değerlendirmesi nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber