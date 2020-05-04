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    HaberlerEkonomi Haberleri TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak
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    04.05.2020 - 09:19 | | AA

    TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

    TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alımı yapılacak.

    TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak

     

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 574'ü klimalı, 22'si idari personel, 86'sı jeneratör ve 16'sı zırhlı furgon olmak üzere toplam 698 vagonun periyodik bakımları ile arıza tamirleri ve servise hazırlanması işi için hizmet alım ihalesine çıktı.

    Yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek ihalede, teklifler 4 Haziran saat 14.30'a kadar verilebilecek.

    İhale dokümanı, Genel Müdürlüğün Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünden veya "http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/" adresinden görülebilecek. 

    Bayrampaşa meyve sebze halinde kısıtlamanın kalkmasıyla yoğunluk yaşandıKoronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük kısıtlama kararının ardından Bayrampaşa meyve sebze halinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Başlayan yoğunluk sürerken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, uyarı yapılmaması ise dikkat çekti.
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