TEKNOFEST Roket Yarışına Pulsar ile katılıyor

Üniversite öğrencilerinin girişimiyle kurulan sivil havacılık ve uzay şirketi Nevspace ekibi tarafından geliştirilen ve "Pulsar" adı verilen roket, TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları kapsamında yarın fırlatılacak.

Geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında birincilik alan ekibin bazı üyeleri, aralarına yeni gençler de katarak lisede başlayan havacılık ve uzay meraklarını daha ileriye taşıyarak ocak ayında Nevspace Sivil Havacılık ve Uzay Şirketini kurdu.

Başakşehir Belediyesinin atölye tahsis ettiği, maaş almadan gönüllülük esasına göre çalışan 15 kişiden oluşan ekip, 10 kilometreye kadar yükselebilen, 4 ile 6 kilogram arasında yük taşıma kapasitesine sahip Pulsar isimli bir roket geliştirdi. 8 aydır bu proje üzerinde çalışan gençler, bu süreçte 3 kez ROKETSAN ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) mühendislerine raporlar yolladı. Gönderdikleri raporlarda Türkiye'de puanlama olarak birinci oldu.

Ekip geliştirdikleri roketle ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Roket Yarışlarına katılacak.

Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen yarışma kapsamında orta irtifa kategorisinde yarın fırlatılacak olan Pulsar, gezici (rover) olarak tasarlandı. İlk fırlatmada 3 kilometre irtifaya çıkması planlanan roket, serbest inişe geçtikten sonra çift kademeli paraşütle kurtarılıp inişi sağlanacak. İnişe geçen roket, alanın kuş bakışı taramasını yapacak. Canlı yayınla görüntü aktarımı yapacak olan Pulsar, aynı zamanda orada hız, yükseklik, ivme, basınç ve koordinat tarzı verileri de gençlerin yazdıkları programa aktaracak. Canlı yayında bütün bu veri akışı kara istasyonunda takip edilebilecek.

"Ekibimizde mühendisliğin her alanıyla alakalı öğrencileri içermektedir"

Nevspace Sivil Havacılık ve Uzay Şirketi Roket Projesi Takım Kaptanı 18 yaşındaki Mustafa Eymen Yıldırım, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Yıldırım, Türkiye'de milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı ve bu tarz roket projelerini geliştirerek, Türkiye'de bunun alt yapısının oluşturulmasına öncülük etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Nevspace şirketini bu amaçla 16 Ocak 2020'de kurduklarını belirten Yıldırım, "Bütün ekip üyelerimiz gönüllülük esasına göre çalışan üniversiteli gençlerden oluşuyor. 8-9 aydır bu şekilde çalışıyoruz. Ekibimizde mühendisliğin her alanıyla alakalı öğrenci yer almaktadır. Elektronik, mekatronik, yazılım, paraşüt ve kurma ile ilgilenen arkadaşlarımız var. Ayrıca ekibimizde grafik tasarımcımız, tanıtım ve medya sorumlumuz, halkla ilişkiler sorumlusu arkadaşlarımız da bulunuyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin ilk sivil havacılık ve uzay şirketi olarak kurulduk"

Pulsar isimli roketi de ocak ayından itibaren geliştirmeye başladıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu proje, TEKNOFEST Roket Yarışması kapsamında geliştirildi. Yarışma kapsamında 3 kilometre, yarışma haricinde istenildiği takdirde 10 kilometre menzili olan bir roket. 4 ila 6 kilo arasında faydalı yük taşıma kapasitesi var." dedi.

Motoru hariç roketin diğer bütün kısımlarını kendilerinin yaptığını dile getiren Yıldırım, "Roketin yüzde 100'e yakınının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi bize ait, kendimiz kodladık. Roket motorunu, yarışma kapsamında bize himaye eden ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tedarik ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin ilk sivil havacılık ve uzay şirketi olarak kurulduk. Bu alanda sivil olarak kurulan başka bir firma yok. Alanda çalışmalar yapanlar var ancak onlar da devlete bağlı, devletin iştiraki ile çalışmalar yapan kuruluşlar. Tamamen sivil olan tek kurumuz." diye konuştu.

Yıldırım, uzay üzerine de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, bu alanda akla gelebilecek her türlü teknolojiyi geliştirme, üretme ve imal etmeye aday olduklarına vurgu yaptı.

Toryumdan roket yakıtı imal etmek istiyorlar

Roket yapma haricinde iki önemli projelerinin olduğuna dikkate çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Katı yakıtlı roket motoru üretme projemiz var. Öncelikli hedefimiz 2 yıl içerisinde bunun tamamıyla kendi test stantlarımızı kullanarak, üretilmesi, geliştirmesi ve standartlara uygun olduğunun kanıtlanması. Katı yakıtlı roket motoru projemizin de ilk statik ateşleme testini 2 ay içinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim amacımız katı yakıtlı roket motorunun dünyada olmayan haliyle geliştirilmesi. Farklı element ve maddelerle enerji açığa çıkarmak istiyoruz. Dünyada toryumdan bir roket yakıtı geliştirilmesi denenmedi. Ekip olarak hayalimiz, Allah nasip ederse, toryumdan enerji elde edilmesi ve bunun roket motorlarında kullanılması. Ayrıca bioreaktör dediğimiz oksijen üreten bir cihazımız var. Bugün NASA'nın da 2020 Aralık ayında Mars'a göndereceği uzay aracının yapmaya çalışacağı şey. NASA, Mars'a göndereceği araçta oksijen üretmeye çalışacak. Bizim yapacağımız bu reaktör projesi de Mars'ta veya farklı gezegenlerde oksijen elde edilmesini sağlayacak. Reaktör çalışmamızın projelendirilmesi tamamlandı. Yakın zamanda prototip aşamasına geçilecek."

Yıldırım, ekip olarak 10 yıl içerisinde 150-200 kilometreye yükselebilen roket imal etmeyi hedeflediklerini anlattı.

AR-GE çalışmaları dahil, toplamda 90 bine yakın giderlerinin olduğunu ifade eden Yıldırım, yetkililerden destek istedi.

Yıldırım, başta Başakşehir Belediyesi ve Lentosan Yapı Teknolojileri AŞ. olmak üzere destek veren herkese herkese teşekkür etti.

Gençlerin uzay ve havacılık konusunda neler başarabildiğini göstermek istiyoruz

Şirketin Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Said Karakuş, roketi fırlatmaya hazır hale getirdikleri için çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Karakuş, "Bu çalışma ile Başakşehirli gençlerin uzay ve havacılık konusunda neler başarabildiğini göstermek istiyoruz. Bu çalışmada Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun çok fazlasıyla emeği var. Desteklerini her daim sürdürüyor. Kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.