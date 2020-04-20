Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz 10 bin TL temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüs salgının ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için oluşturulan temel ihtiyaç desteği kredisi 10 bin TL'ye kadar veriliyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen kredinin 6 ay ödemesiz dönemi bulunuyor. 36 ay vadeli krediye başvuru internet ortamı üzerinden yapılabiliyor. Peki temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı.Bankalar kredi sonucu ile ilgili başvuru yapanlara SMS yolu ile yanıt vermeye başladı.

ZİRAAT BANKASI

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.Bireysel İhtiyaç Desteği KredisiTemel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;10.000,-TL’ye kadar,6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,Aylık Eşit Taksitli,Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ DURUMU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

VAKIFBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI