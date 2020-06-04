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    HaberlerEkonomi Haberleri Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi sonuçları
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    04.06.2020 - 10:07 |

    Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi sonuçları

    Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında temel ihtiyaç desteği kredisi devreye alınmıştı. 6 ay ödemesiz dönemi bulunan kredi Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından vatandaşlara veriliyor. 10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç kredisinin 36 ay vade süresi bulunuyor. Başvurularını gerçekleştirilenler kredi sonuç sorgulama işlemlerini araştırıyorlar. İşte 10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç desteği kredisi sonuç sorgulama ekranı...

    Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi sonuçları

    Corona virüsün ekonomik olarak vatandaşları olumsuz olarak etkilememesi için üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkban ve Vakıfbank tarafın temel ihtiyaç desteği kredisini vatandaşlara sundu. 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredisi 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Hane halkı geliri aylık 5 bin liranın altında olan müşterilere kredi veriliyor. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

     VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU SORGULAMA EKRANI

    Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

    VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    Vakıfbank temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları 29 Mayıs tarihinde bitti.

    HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

    Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

    Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

    Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

    BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

     ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMA EKRANI

    Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

     

      Cennet koydaki kaçak villanın yıkımı tamamlandıAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından yıkıldı. Yalnızca temel betonu kalan villanın olduğu bölgeyi inceleyen Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, "Bulunduğumuz yerde hala betonun kalkmadığını görüyorum. Bunu da en kısa zamanda sahibi kaldırmazsa, belediyemiz müdahale edecek. Burası eski güzel görünümüne kavuşacak" dedi.
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