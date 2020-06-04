Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi sonuçları

Corona virüsün ekonomik olarak vatandaşları olumsuz olarak etkilememesi için üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkban ve Vakıfbank tarafın temel ihtiyaç desteği kredisini vatandaşlara sundu. 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredisi 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Hane halkı geliri aylık 5 bin liranın altında olan müşterilere kredi veriliyor. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU SORGULAMA EKRANI

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Vakıfbank temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları 29 Mayıs tarihinde bitti.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMA EKRANI

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.