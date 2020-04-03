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    HaberlerEkonomi Haberleri Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 10 bin TL kredi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?
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    03.04.2020 - 11:07 |

    Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 10 bin TL kredi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

    Temel İhtiyaç Desteği kredisine başvurularını yapan vatandaşlar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank vatandaşlara 6 ay ödemesiz kredi imkanı sunuyor. 10 bin TL'ye kadar kredi imkanında 36 ay ise vade süresi bulunuyor. Peki Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır? İşte 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı...

    Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz kredi başvuru ekranı! 10 bin TL kredi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır?

    Temel İhtiyaç Desteği ne zaman sonuçlanır? sorusunun yanıtı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 bin TL kredi imkanına SMS yolu ile başvuru gerçekleştirilebiliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın kredisine nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. İşte 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredisi başvuru ekranı...

    TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

    Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuruları alındıktan sonra sonuçları açıklanacak.

    VAKIFBANK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

    SMS ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için, aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e SMS atabilirsiniz.

    Başvuru değerlendirilmesi yapıldıktan sonra başvurunun sonucu olumlu olursa bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirme sonrasında VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

    Bireysel İhtiyaç Desteği kredisi detayları;

    10.000,-TL’ye kadar,

    6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

    Aylık Eşit Taksitli,

    Kredi kullanabilecektir.

    10 bin TL'ye kadar kredi imkanı veriliyor.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURUSU

    6 ay ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği başvurusu Halkbank internet şubesi ve web sayfasından yapılmaktadır.

    ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

    Kredi Tutarı: 10.000

    Toplam Vade:36 AY

    Ödemesiz Dönem: 6 ay

    Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

    Kredi Tutarı: 7.500

    Toplam Vade:36 AY

    Ödemesiz Dönem: 6 ay

    Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

    Kredi Tutarı: 5.000

    Toplam Vade:36 AY

    Ödemesiz Dönem: 6 ay

    Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

    Bağcılar'da feci kaza! Araçtan fırladı, köprüden düştüBağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.
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