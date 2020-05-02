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    HaberlerEkonomi Haberleri Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonucu sorgulama butonu Ziraat - Halkbank - Vakıfbank
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    02.05.2020 - 19:27 |

    Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonucu sorgulama butonu Ziraat - Halkbank - Vakıfbank

    Temel İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçlar için meraklanıyor. Üç kamu bankasının halka sunduğu Temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri devam ederken, başvuru yapan vatandaşlar Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranına akın ediyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbankası ve Vakıfbank'ın temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama butonu haberimizde...

    Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonucu sorgulama butonu Ziraat - Halkbank - Vakıfbank

    Corona virüs salgını nedeniyle maddi zorluğa düşen vatandaşlara sunulan Temel ihityaç kredisi başvuru işlemleri devam ediyor. Yoğun ilgi gösterilen temel ihtiyaç kredisi başvurularının sonuçları için de büyük heyecan yaşanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbanka'a başvuru yapan vatandaşlar, yine aynı banka üzerinden başvuru sonucunu sorgulayabiliyor. İşte temel ihityaç kredisi başvuru sonucu sorgulama linki...

    ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA

    HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA

    VAKIFBNAK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA

     

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