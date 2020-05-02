Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonucu sorgulama butonu Ziraat - Halkbank - Vakıfbank

Corona virüs salgını nedeniyle maddi zorluğa düşen vatandaşlara sunulan Temel ihityaç kredisi başvuru işlemleri devam ediyor. Yoğun ilgi gösterilen temel ihtiyaç kredisi başvurularının sonuçları için de büyük heyecan yaşanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbanka'a başvuru yapan vatandaşlar, yine aynı banka üzerinden başvuru sonucunu sorgulayabiliyor. İşte temel ihityaç kredisi başvuru sonucu sorgulama linki...

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA



HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA



VAKIFBNAK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA



