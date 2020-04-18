Temel İhtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Temel İhtiyaç kredisi desteği için başvurular alınmaya devam ediyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilmeye başlanan Temel İhtiyaç kredisi ödemeleri kapsamında Vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar Temel İhtiyaç Kredisi desteğine başvuruda bulunabiliyor. Başvuru işlemleri 3 bankanın internet sitesi üzerinden ve cep şubeleri araacılığı ile yapılabiliyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra banka kredi sürecinin değerlendirmeye alıyor. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra başvurular olumlu veya olumsuz olarak banka tarafından geri bildirimler ile duyuruluyor. Cep şubesi üzerinden para aktarımını kolayca yaparak bankaya gitmeden paranızı kolayca hesabınıza aktarabiliyorsunuz.

Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.

VAKIFBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

HALKBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI

60 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır.

Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.

Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır.

Teminat karşılığı kullandırılır.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.

FAİZ ORANI KAÇ?

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

ÖDEMELER BAŞLADI

Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM’lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.