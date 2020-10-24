Temsa’da devir tamam yatırımların önü açılıyor

Sabancı Holding’den yapılan açıklamada, “50 yıldan uzun süredir Türk sanayisine hizmet eden Temsa’da yeni yatırımların önü açıldı” denildi.

Temsa’da CEO görevine son olarak Sabancı Topluluğu iştiraklerinden Kordsa’da görev yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu getirildi. Açıklamaya göre, geçmiş yıllarda otomotiv sektöründe gerek üretim gerekse tasarım tarafında görev yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu, yeni dönemde akıllı ulaşım, elektrikli ve sürücüsüz araçlar gibi potansiyel büyüme alanlarında Temsa’ya liderlik edecek.



Raylı sistem ufku



Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“Bugüne kadar 66 farklı ülkeye 12 binin üzerinde araç ihraç eden Temsa’nın, dış pazarlarda daha da başarılı olup, Skoda Transportation ile birlikte potansiyelini kullanabileceğine inanıyoruz. Temsa, toplu ulaşımın geleceği olarak gördüğümüz elektrikli araç çözümlerinde yapacağı yeni yatırımlarla sürdürülebilirlik konusunda da örnek şirketlerden biri olacaktır. PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa lideri Skoda Transportation, bugün elektrikli lokomotif, metro vagonu, troleybüs ve alçak taban tramvay üretimi konusunda dünyanın lider firmalarının başında geliyor. Bunun yanında Skoda Transportation’ın raylı sistem çözümleri, bugün Konya ve Eskişehir’de şehir içi ulaşıma önemli katkı sağlıyor. Skoda Transportation ve Temsa’nın şehir için ulaşımın farklı alanlarında sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve teknolojinin, Temsa’nın gelecek yolculuğunda farklı ufuklar açabileceğini düşünüyoruz.”



Büyük bir potansiyel



PPF Group Yatırım Direktörü ve Skoda Transportation Denetim Kurulu Başkanı Ladislav Chvatal, Türkiye pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Chvatal, “PPF, şehir içi ve raylı ulaşımda Avrupa’nın lider üreticisi olan Skoda Transportation’ın bilgi birikimi ve deneyimini bu yatırımla birlikte Türkiye’ye getiriyor. Skoda Transportation, Temsa’nın gelecek hedeflerine ulaşmasına ve Türkiye’deki toplu ulaşımın geleceğinde öncü bir rol oynamasına katkıda bulunacak” dedi.