BİST119.3490.54EURO7.800.37USD6.860.08ALTIN400.320.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten "esnafa nakit destek" talebi
    ABONE OL
    09.07.2020 - 10:16 | | AA

    TESK'ten "esnafa nakit destek" talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirlerle işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli." ifadesini kullandı.

    TESK'ten "esnafa nakit destek" talebi

    Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğine dikkati çekti.

    Salgın sebebiyle uzun süre iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise virüsün süre gelen etkilerinden dolayı müşteri yoğunluğu, iş hacmi daralan esnafın kira, vergi ve borçlarını ödeyemediğinin altını çizen Palandöken, esnaf ve sanatkarın yaralarının vakit kaybedilmeden sarılması gerektiğini vurguladı.

    Palandöken, kazancı azalan esnafın Kurban Bayramı'nı rahat geçirebilmesini sağlamak için destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hijyen şartlarına uyup gerekli tüm tedbirler ile işinin başında duran esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi için karşılıksız nakit desteği verilmeli. Ekonominin barometresi olan esnafa verilecek her türlü destek, piyasaya olumlu yansıyarak hem esnafı hem de ekonomiyi canlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

    Metrobüs durağında engelli vatandaşa asansör ayıbıSaadetdere Metrobüs Durağı'nda yürüme engelli bir kişi akülü arabasıyla asansör sırası bekledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları 8 Temmuz! Büyük ikramiye nereye çıktı?

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları 8 Temmuz! Büyük ikramiye nereye çıktı?

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Metrobüs durağında engelliye asansör ayıbı

    Metrobüs durağında engelliye asansör ayıbı

    Sıradaki Haber