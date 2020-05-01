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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı
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    01.05.2020 - 12:21 |

    TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde aylarca evde kalınacakmış gibi panik duygusuyla alışveriş yapılmaması gerektiğini belirterek, "İhtiyaç dışı alışveriş hem kartlara yüklenilmesine hem de enflasyonun artmasına yol açar." ifadesini kullandı.

    TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı

    Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşların salgın dolayısıyla alışveriş kültürünü bir yana bırakan vatandaşların fiyat ve kalite kontrolü yapmadıklarına işaret etti.

    Aylarca evde kalınacakmış gibi panikle alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Palandöken, "Panikle ve sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan alışverişler tüm çabaları geriye götürür. İhtiyaç dışı alışveriş yapılması hem kartlara yüklenilmesine hem de enflasyonun artmasına yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

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