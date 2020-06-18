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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten "yetki belgesi olmayan etil alkole erişemesin" çağrısı
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    18.06.2020 - 09:59 | | AA

    TESK'ten "yetki belgesi olmayan etil alkole erişemesin" çağrısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten ve sosyal medya kanallarından yaş aralığı fark etmeksizin dezenfektan yapımı maksatlı kolayca alınabilen etil alkolle sahte içki yapıldığını belirterek, "Bu duruma müdahale edilmeli, tedbir ve denetimler artırılmalı." ifadesini kullandı.

    TESK'ten "yetki belgesi olmayan etil alkole erişemesin" çağrısı

    Palandöken, yazılı açıklamasında, etil alkol üretim ve ithalatının 2013-2019 döneminde 3 kat arttığını kaydetti.

    İnternetten ve sosyal medya kanallarından yaş aralığı fark etmeksizin dezenfektan yapımı maksatlı kolayca alınabilen etil alkolle sahte içki yapıldığına dikkati çeken Palandöken, "Bu duruma müdahale edilmeli, tedbir ve denetimler artırılmalı." çağrısında bulundu.

    Yetki belgesi olmayanların etil alkole ulaşmalarının yasaklanması gerektiğini belirten Palandöken, "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik güncellenerek, 'etil alkolün piyasaya arzı' maddesine 'üretim ruhsatına sahip tesisler' ibaresi, cezalarla ilgili maddeye de ağır yaptırımlar içeren cümleler eklenmeli." değerlendirmesinde bulundu. 

    Enkaz altından çıkıp yardıma koştuBingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Zeynep Bakar, enkazın altından çıkarak komşularına yardım etti. Bakar yaralı olduğunu saatler sonra fark etti.
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