Tesla maden işletip lityum çıkaracak

Edinilen bilgiye göre pil maliyetini yüzde 50 düşürmeyi taahhüt eden Tesla, bu satın alma yerine CEO Elon Musk’ın geçen hafta açıkladığı plan dahilinde Nevada’da kendi lityumunu kendisi çıkaracak. Şimdiye kadar hiçbir şirket kilden lityum çıkararak ticari miktarda üretim yapmayı başaramadı. Ancak madencilik girişimi Tesla’nın pil maliyetlerini düşürme ve piyasaya 25 bin dolarlık elektrikli otomobil sunma planının merkezinde yer alıyor. Musk geçen hafta yatırımcılara Tesla’nın lityum zengini kil yatağına erişimi güvence altına aldığını ve metali çıkarmak için oldukça sürdürülebilir yeni bir yöntem kullanmayı planladığını söylemişti.