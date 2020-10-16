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    HaberlerEkonomi Haberleri THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı
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    16.10.2020 - 09:43 | | AA

    THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

    Türk Hava Kurumu (THK), envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktı.

    THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

     

    THK Genel Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplam 14 uçak ile bazı malzemelerin satış ihalesi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da belli istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

    İsteklilerin şartname kapsamında hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar THK Satın Alma ve Destek Hizmetleri birimine teslim etmeleri gerekiyor.

    İstekliler, uçakları Etimesgut Meydan İşletme Biriminde 10.00-15.00 saatlerinde görebilecek.

    İhale sonucu, THK envanterinde kayıtlı 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader uçağı ile depodaki malzemelerin satışı yapılacak. 

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