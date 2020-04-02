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    HaberlerEkonomi Haberleri THK'den uçak satışı
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    02.04.2020 - 10:23 | | AA

    THK'den uçak satışı

    Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı envanterinde bulunan 11 uçağın satışı yapılacak.

    THK'den uçak satışı

    Kurumun konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, kurum envanterindeki 11 "M-18 A/B Dromader uçağı"nın ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemelerinin satışı, 13 Nisan Pazartesi günü saat 14.30'da belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

    İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları tekliflerini ihale gün ve saatine kadar kuruma verecek.

    Talipliler, söz konusu uçakları, Etimesgut Meydan İşletme Biriminde mesai saatleri (07.30-16.30) arasında görebilecek.

    Şartname bedeli 500 lira olarak belirlendi.

    Sosyal mesafe kuralını hiçe saydılarEsenyurt'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüsçüler kendilerine verilen kapasiteden fazla yolcu almaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, sosyal mesafeyi hiçe sayan minibüsçülere ceza yazdı.
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