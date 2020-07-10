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    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret Bakanı Pekcan'dan hibe açıklaması!
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    10.07.2020 - 12:05 | | AA

    Ticaret Bakanı Pekcan'dan hibe açıklaması!

    Gelen bir son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

    Ticaret Bakanı Pekcan'dan hibe açıklaması!

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.

    Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.

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