TikTok hakkında inceleme başlatıldı

AA’nın konuyla ilgili haberinde, “Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın - yayın organlarında yer alan, kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti. Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı” denildi.

Milliyet Gazetesi, önceki gün “Cepteki Çin casusu TikTok!” başlığıyla konuyu manşetine taşımıştı. Hanife Baş imzalı haberde görülmedik boyutta veri ihlal yaptığı öne sürülen sosyal ağ TikTok’un, dünyada 2 milyar, Türkiye’de 30 milyon kullanıcısı olduğu hatırlatılmıştı.



Neler yapıyor?



ABD’li sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit’in TikTok’un topladığı verilerle ciddi güvenlik ve gizlilik ihlali yaptığı hatırlatılarak kullanıcıların TikTok ve diğer sosyal ağlara verdiği izinleri gözden geçirmeleri uyarısı paylaşılmıştı. TikTok’un yaptığı iddia edilen veri ihlalleri ise şu şekilde:



Cep telefonu kapalıyken ses ve görüntü kaydediyor.



Telefonun kamerası ve mikrofonuna ulaşıyor.



İstediği dosyayı cep telefonunuza yükleyebiliyor.



Kopyaladığınız her içeriği saklıyor.



Kullandığınız telefonun tüm donanım özellikleriyle ilgili bilgi topluyor.

Ağla ilgili IP adresini ve Wi-Fi erişim adınızı takip ediyor.



Uygulama açık olmasa bile konumu takip edip, GPS Ping’le her 30 saniyede bir konum bilgisinin güncel olarak alabiliyor.



Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook’a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.