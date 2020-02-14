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    HaberlerEkonomi Haberleri TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım
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    14.02.2020 - 14:20 | | AA

    TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e koruyucu maske ve tıbbi malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, "Yaklaşık 200 bin koruyucu maskeyi ve içinde koruyucu gözlük, dezenfektan, eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemeyi Çin'e ulaştırdık." ifadesini kullandı.

    TİM'den koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e tıbbi yardım

    TİM'den yapılan açıklamaya göre, birlik, koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Çin'e yardım eli uzattı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, son dönemde tüm dünyanın Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün etkilerine odaklanmış durumda olduğunu belirterek, virüsün kontrol altına alınma sürecindeki eksikliklerin Çin açısından zorlu süreçleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

    "Tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor"

    Gülle, şunları kaydetti:

    "TİM olarak biz de dünyanın diğer bir ucunda koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'e, Türk insanının yardımseverliğini göstererek dost elimizi uzattık. İhracat ailemiz adına, Çin'e koruyucu maske ve tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Yaklaşık 200 bin koruyucu maske ile içinde koruyucu gözlük, dezenfektan ve eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzemeyi Çin'e ulaştırdık. Bu sürecin küresel bir tehdit haline gelmemesi adına, mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi ve tedbirlerin hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor."

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