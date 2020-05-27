TKİ'den kömür rezervinin işletilmesi için ihale

TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TKİ'nin Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan 87194, 944 ve 49 no'lu maden ruhsatlarının, Ruhsatın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesini de İçerecek Şekilde Rödövans Yöntemi ile İşlettirilmesi işi ihale edilecek.
Teklifler, 30 Haziran Salı saat 14.00'e kadar TKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınacak. Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’te İhale ve Satınalma Komisyonunda açılacak.
İstanbul trafiğinde son durum... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki yoğunluk havadan görüntülendiİstanbul'da 4 günlük kısıtlamanın sona ermesinin ardından işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen trafik yoğunluğu havadan böyle görüntülendi.