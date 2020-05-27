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    HaberlerEkonomi Haberleri TKİ'den kömür rezervinin işletilmesi için ihale
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    27.05.2020 - 09:19 | | AA

    TKİ'den kömür rezervinin işletilmesi için ihale

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Manisa’da ruhsatlı 3 alandaki kömür rezervinin işletmesine yönelik ihale gerçekleştirecek.

    TKİ'den kömür rezervinin işletilmesi için ihale

    TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, TKİ'nin Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan 87194, 944 ve 49 no'lu maden ruhsatlarının, Ruhsatın Devri Suretiyle İşletme Hakkının Verilmesini de İçerecek Şekilde Rödövans Yöntemi ile İşlettirilmesi işi ihale edilecek.

    Teklifler, 30 Haziran Salı saat 14.00'e kadar TKİ Genel Müdürlüğü tarafından alınacak. Teklif zarfları aynı gün saat 14.00’te İhale ve Satınalma Komisyonunda açılacak.

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