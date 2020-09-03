TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı

TMO'dan yapılan açıklamada, 2020 dönemi çeltik hasadının eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı bildirildi.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon tonu bulan çeltik üretiminin bu yıl 980 milyon ton olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"2020 dönemi 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatı ton başına 4 bin 500 lira, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatı ton başına 3 bin 600 lira ve 65 randımanlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatı ton başına 3 bin 200 lira olarak belirlenmiştir. 60 randıman Osmancık çeşit çeltik için belirlenmiş ton başına 3 bin 600 lira alım fiyatı, Tarım ve Orman Bakanlığımızca verilen yaklaşık ton başına 190 lira prim ve diğer desteklerle birlikte ton başına 3 bin 790'ya kadar yükselmektedir."

Açıklamada, ülke üretiminde çeşit sayısının hızla artmasıyla kaliteli üretimin teşvik edilebilmesi ve çeşitlerin korunması bakımından geçen yıllardan farklı olarak, çeltik alım baremine çeşitlerin özelliklerine göre ortalama randıman değerleri ve pirinç bin tane ağırlıklarının eklendiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini mutlaka almaları, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları ve ürünlerini randevulu günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin bankadan elektronik ürün senedi (ELÜS) işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak üye olmaları, ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerekmektedir."