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    HaberlerEkonomi Haberleri TMSF şirketlerinin aktif büyüklüğü 60,1 milyar liraya ulaştı
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    21.02.2020 - 13:36 | | AA

    TMSF şirketlerinin aktif büyüklüğü 60,1 milyar liraya ulaştı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, şu an itibariyle TMSF kayyumluğunda yönetilen 807 şirketin bulunduğunu, bunların aktif büyüklüğünün 60,1 milyar lira, öz kaynak büyüklüğünün de 26 milyar lira seviyesinde olduğunu söyledi.

    TMSF şirketlerinin aktif büyüklüğü 60,1 milyar liraya ulaştı

    Gülal, Erciyes Anadolu Holdingin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde düzenlenen 2019 değerlendirme toplantısında, hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şirketlerin TMSF kayyumluğunda yönetildiğini hatırlattı.

    Fona devredilen firmaların, başarılı finansal sonuçlarla ekonomiye güç katmayı sürdürdüklerini belirten Gülal, şöyle devam etti:

    "Şu an itibariyle 807 şirketimiz var TMSF kayyumluğunda yönetilen. Bunların aktif büyüklüğü 60,1 milyar lira seviyesinde. Öz kaynak büyüklüğü de 26 milyar lira seviyesinde. Toplam çalışan sayımız 40 bin 668. Biz devraldığımız andan itibaren temel politika olarak 'şirketler milletin malı ve emaneti' dedik. Bu şirketlerde irtifa kaybı olmayacak, şirketler katma değer üretmeye devam edecek politikasıyla çalışıyoruz. Bu şirketler öz kaynak büyüklüğü olarak yüzde 42 seviyesinde, aktif olarak da yüzde 39 seviyesinde bir büyüklüğe ulaştılar. Erciyes Anadolu Holding şirketlerimiz arasında en büyüğü."

    Gülal, Erciyes Anadolu Holdingi 2016 yılında devraldıklarını, şirketin karlılığını yüzde 75 seviyelerinde artırdıklarını ifade etti.

    Şirketin öz kaynağının yüzde 52 seviyesinde arttığını anlatan Gülal, "Biz bu holdingi devraldığımızdan bugüne kadar aktif olarak yüzde 60,4 seviyesinde büyüttük. Cirosu da hemen hemen yüzde 70 seviyesinde arttı. Devraldığımızda borcun aktifteki oranı yüzde 26'ydı, bugün 383 milyon dolar borcu 92 milyon dolara düşürdük." dedi.

    "Erciyes Anadolu Holding ile alakalı yargı süreci devam ediyor"

    Gülal, enflasyonla mücadele kapsamında şirketin ciddi bir desteği olduğunu, 2020 yılına gelinmesine rağmen fiyatların 2018 yılına göre uygulandığını bildirdi.

    Holdingin karlılığının geçen yıla göre 1 milyar lira seviyesine geldiğini belirten Gülal, emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

    Bir gazetecinin holdingin gelecek yıllarda eski yöneticilerine devredilme olasılığı olup olmadığını sorması üzerine Gülal, şunları söyledi:

    "Erciyes Anadolu Holding ile alakalı yargı süreci devam ediyor. Birinci derecede mahkeme müsadere kararı verdi. İstinaf bunu onadı ve şu an dosya Yargıtayda. En kısa zamanda oradan da onaylanmasına müteakip, buradaki hisselerin hazineye geçmesi kesinleşmiş olacak. Süreç böyle devam ediyor. Buradan sonrasında bir iade olması ne hukuken ne de idare olarak mümkün."

    Erciyes Anadolu Holding 408 milyon dolar ihracat yaptı

    Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Baki Ertekin de mobilya dünyasında açık ara önde olduklarını ve bin 513 mağazaya ulaştıklarını bildirdi.

    Yeni yatırımlarla büyüdüklerini vurgulayan Ertekin, enerji grubunda yatırımlarının devam ettiğini, sosyal sorumluluk projelerinde de gerekli yardım ve yatırımların yapıldığını kaydetti.

    Ertekin, holdingde 12 bin 150 kişinin çalıştığını, 2019 yılında 408 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade etti.

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