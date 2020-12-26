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26.12.2020 - 15:11 | | AA

TOBB, Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni'ni yayımladı

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), 2019'da Türkiye'deki girişimlerin yüzde 99,8'ini oluşturdu, toplam cironun yüzde 65,5'ini sağladı.

TOBB, Türkiye'nin KOBİ'leri Bülteni'ni yayımladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, birlik, KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki payına dikkati çekmek ve KOBİ’lere ilişkin verilerin tek bir bülten altında derleyerek erişilmesini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni'ni yayımladı.

Bültende KOBİ’lerde girişim sayıları, istihdam, personel maliyeti, ciro, satın alışlar, üretim değeri, faktör maliyetiyle katma değer, dış ticaret istatistikleri, nakdi kredi tutarı ile bilişim teknolojileri kullanımı verileri yer aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bültene ilişkin değerlendirmesinde, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu, büyümenin motoru, istihdamın itici gücü, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel taşı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 2020 yılının sonuna yaklaşırken, 2019 yılı verilerinin son halinin verildiğini ve bu verilerden yola çıkarak “Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni”ni yayımladıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir paya sahip olması sebebiyle ekonomi politikalarının KOBİ’leri önceleyerek hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni’ne göre, KOBİ’ler toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini oluşturuyor. KOBİ ölçeğinde girişim sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

İşletmelerin, 2019'daki 8,9 trilyon liralık yıllık cirosunun yüzde 65,5’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. KOBİ’lerin cirosunda 2018 yılına göre yüzde 14,5 artış oldu.

KOBİ’ler 2019'da toplam istihdamın yüzde 73,8’ini oluşturdu. 2019 yılında ihracatın yüzde 56,3’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilirken, KOBİ’lerde toplam ihracat değeri 101,8 milyar doları buldu.

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