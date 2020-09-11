TOGG 2022 sonunda banttan inecek

Teknofest kapsamında Kocaeli Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Varank, TOGG’un halkımız tarafından çok sevildiğini belirterek, “Her gittiğimiz yerde insanlar bize memnuniyetlerini ifade ediyor. O proje de planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah araçlarımızı, otonom özellikleri de olan araçlarımızı 2022'nin sonunda yollarda görebileceğiz" diye konuştu.



Gençlerle de sohbet eden Varank, gençlerden beklentilerine ilişkin bir soru üzerine de, “Ben buradan çıkacak bir genç kardeşimizin TOGG'un otonom yazılımında çalışmasını isterim. Bizim buna ihtiyacımız da var. Burada kabiliyetlerini geliştirip gerçek hayatta ticarileşen ürünlerde bunları kullanmaları lazım. İnşallah biz onlardan başarılar bekliyoruz" yanıtını verdi.



Yarışları izledi



Mustafa Varank, yarışmaya da değinerek, Robotaksi'nin çok üst düzey bir yarışma olduğunu, burada gençlerin zorlu bir parkuru bitirmesi gerektiğini söyledi. Bakan Varank, Teknofest kapsamında teknoloji yarışmaları düzenlediklerini ve bunun da en zorlularından biri olduğunu vurgulayarak, "Dünkü yarışmaları online takip ettim inşallah bugün de parkuru bir iki takımımız bitirsin istiyoruz. Ödüller büyük, birinciye 75 bin lira veriyoruz. İnşallah gençler bunu yapsın istiyoruz." diye konuştu. Varank, otonom teknolojilerin gençlerin teknolojileri olduğuna dikkati çekti.