TOGG müjdeli haberi verdi: 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya...

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.
Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi. Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı. 😎— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) August 18, 2020
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (18 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu. Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede 10 gün önceye dikkat çekti.