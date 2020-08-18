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    HaberlerEkonomi Haberleri TOGG müjdeli haberi verdi: 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya...
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    18.08.2020 - 19:37 | | AA

    TOGG müjdeli haberi verdi: 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya...

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tasarımları, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendi.

    TOGG müjdeli haberi verdi: 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya...

    TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği bildirildi.

    Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya’da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.



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