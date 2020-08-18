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    HaberlerEkonomi Haberleri TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklama! Ekim ayında seçecekler
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    18.08.2020 - 16:23 |

    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklama! Ekim ayında seçecekler

    Aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim'de seçeceklerini belirten TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, "18 aylık sürede inşaatımızın tamamlanmasını sağlayacağız." dedi.

    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan önemli açıklama! Ekim ayında seçecekler

    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

    Planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz,pandemiden etkilenmedik. 18 aylık sürede inşaatımızın tamamlanmasını sağlayacağız.

    'ARAÇ PİYASAYA ÇIKTIĞINDA YERLİ BATARYA DA ORTAYA ÇIKACAK"

    SUV'dan sonra başka modeller de pazara sunulacak. Hissedarlarımıza %51 yerlilik sözü verdik. Yerlilikte %68'e ulaşabiliriz.

    Araç piyasaya çıktığında yerli bataryamız da ortaya çıkacak.

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