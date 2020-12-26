TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! 27 Aralık 11.00...

TOGG hesabından, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" mesajı paylaşıldı.