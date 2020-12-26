26.12.2020 - 16:35 |
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! 27 Aralık 11.00...
Türkiye’nin Otomobili sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
TOGG hesabından, "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz, Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık. Yeni Lig de 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" mesajı paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.