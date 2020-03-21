TOKİ ‘kura’sında izdiham!

İstanbul’da Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy’deki 3 projede yer alacak 10 bin konuta 375 bini aşan başvuru olmuştu. Türkiye genelinde de 100 bin konuta toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmıştı.

Sosyal medya takibi

İstanbul’da kuralar 16-20 Mart’ta çekildi. Tuzla’da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart’ta, Arnavutköy’deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart’ta, Başakşehir’deki 500 konut için 20 Mart’ta kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanan kuraları Facebook üzerinden 587 bin 792, Youtube üzerinden 416 bin 781, Twitter üzerinden 299 bin 100 kişi izledi. 3 projeyi toplamda görüntüleyen sayısı 1 milyon 303 bin 679 oldu.

Konutlar belirlenecek

Kura sonucu hak sahibi olamayan tüketiciler başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında ilgili banka şubesinden iade alabilecekler. Projelendirme, ruhsatlandırma ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra konut belirleme kurası çekilecek. Ardından sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.