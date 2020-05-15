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    HaberlerEkonomi Haberleri Tonu 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim
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    15.05.2020 - 09:10 | | DHA

    Tonu 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim

    Ton fiyatı 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim uygulanacak.

    Tonu 300 doları aşan karpuz ithalatına gözetim

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı kararına göre, "Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İnternet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan 'E-İşlemler' başlığı altında sırasıyla 'İthalat İşlemleri, E-İmza Uygulamalarına Giriş, İthalat İşlemleri' bağlantıları takip edilerek elektronik imza ile yapılır."

    5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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