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    HaberlerEkonomi Haberleri Toplanan inek sütü miktarı martta arttı
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    12.05.2020 - 10:55 | | AA

    Toplanan inek sütü miktarı martta arttı

    Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 artarak 878 bin 593 tona yükseldi.

    Toplanan inek sütü miktarı martta arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

    Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 4,7 artışla 878 bin 593 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 16,1 yükselerek 145 bin 282 tonu buldu.

    Aynı dönemde ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 0,5 azalarak 93 bin 333 ton olarak kayıtlara geçti.

    Martta geçen yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 40,3, inek peyniri üretimi yüzde 12,2, tereyağı üretimi yüzde 1,2 arttı, kaymak üretimi yüzde 5,4, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14,8, ayran üretimi yüzde 25 ve yağsız süt tozu yüzde 27,6 azaldı.

    Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi. 

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