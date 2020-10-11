Toplumsal gelişim için cesur kızlar

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yazılı bir mesaj yayınlayan Güler Sabancı, kız çocuklarının desteklenmesinin toplumsal gelişme için kritik önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:



Özgüvenli ve eşit



“Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir. Toplumun ön yargılarını ve daha da önemlisi kız çocuklarının zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek her adım çok değerli. Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda özgüven kazanmaları için hepimiz duyarlı olmalı ve daha çok çalışmalıyız. Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğu bir toplum hayaliyle çalışıyor, hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanında olmaya gayret ediyoruz.”



Sabancı Vakfı, 17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunuyor ayrıca halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü Mor Sertifika Programı’nı destekliyor. Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeler destekleniyor.