Toprak Mahsulleri Ofisi fındık satışına mayısta da devam edecek

TMO'dan yapılan açıklamada, kurumun faaliyet alanında olan ürünlerin piyasalarını yakından izlediği vurgulandı.

Stoklardaki kabuklu fındıkların değerlendirilmesi ve fındık ihracatının desteklenmesi amacıyla martta başlayan satışlara mayısta da devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 17 bin 500 kilogram 'Levant' kalite ve 2 bin 500 kilogram 'Giresun' kalite kabuklu fındık olmak üzere toplam 20 bin ton ürün satışa açılmıştır. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler değerlendirilerek Levant ve Giresun kalite fındıkların kilogram satış fiyatı 24 lira olarak belirlendi. Mayıs ayı satışları sadece fındık ihracatçısı ve sanayicilerine açıktır. Firmalar cari fındık kırım kapasite raporu ve talep edilen miktara karşılık gelen ürün bedelinin yüzde 25'inin peşin yatırıldığına dair dekontla birlikte talep ettikleri şube müdürlüğüne başvuracaklardır."

Açıklamada, satışa açılan miktar ve satış fiyatlarının mayıs sonuna kadar geçerli olduğuna dikkati çekilerek, taleplerin 5 Mayıs saat 12.00'ye kadar toplanacağı kaydedildi.

Satışların yüzde 50 sağlam iç üzerinden yapıldığı ve her çuvaldan numune alınarak randıman belirlendiği aktarılan açıklamada, "Alınan numunelerden 3 ayrı analiz yapılarak, bu analizlerin ortalaması esas alınıp fındık satış fiyatı belirlenmektedir. Satışlar, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Derince şube müdürlüklerince yapılacak." bilgisi verildi.