TPAO’dan Libya’da arama başvurusu

Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaklaşık 600 katılımcıyla video konferans üzerinden bir araya gelen Dönmez, zirvenin ardından AA’ya konuştu.

Libya ile yapılan mutabakat zaptına değinen Dönmez, sürecin başladığını ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) bu bölge için ilk arama başvurusunu yaptığını söyledi.



YEKA 3. çeyrekte



Dönmez, süreç tamamlanır tamamlanmaz ilk sismik araştırma faaliyetlerine başlanacağını da sözlerine ekledi.



Türkiye, 2011’de KKTC ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması ve 2019’da Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı. Türkiye, bu kapsamda Doğu Akdeniz’de KKTC’den alınan ruhsat bölgelerinde sondaj ve sismik arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.



Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarının bu yılın ilk yarısı için planladığını belirten Dönmez, “İçinde bulunduğumuz süreçte gerekli katılım sağlanamaz, gerekli hazırlık yapılamaz, dolayısıyla beklenen faydayı zamanında temin edemeyiz diye ertelemiştik. Şimdi tekrar görüştük, sektör de bu konuda istekli. Üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz” diye konuştu.