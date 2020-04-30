Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 35,6 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %48,8, otomobilde %35,1, traktörde %34,4, minibüste %34,3, kamyonette %31,1, kamyonda %19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %10,7 ve otobüste %7,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,8 arttı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %78,9, kamyonda %63,0, otomobilde %32,4, otobüste %30,3, kamyonette %28,2 ve minibüste %10,5 artarken, özel amaçlı taşıtlar %27,3 ve motosiklet %13,7 azaldı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 720 bin 25 adet taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,7'sini otomobil, %17,0'ını kamyonet, %4,8'inin motosiklet, %3,5'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %17,2'si Renault, %13,6'sı Volkswagen, %10,4'ü Fiat, %7,2'si Toyota, %6,4'ü Peugeot, %5,0'ı Opel, %4,8'i Ford, %3,9'u Dacia, %3,8'i Hyundai, %3,7'si Citroen, %3,3'ü Honda, %3,0'ı Skoda, %3,0'ı Mercedes-Benz, %2,4'ü Audi, %2,4'ü Seat, %2,0'ı BMW, %1,5'i Kia, %1,1'i Nissan, %0,9'u Jeep, %0,8'i Volvo ve %3,4'ü diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mart döneminde 219 bin 747 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,5'i dizel yakıtlıdır

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %45,5'i dizel, %44,1'i benzin, %7,3'ü LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 641 bin 630 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %30,1'i 1401-1500, %28,6'sı 1501-1600, %20,4'ü 1300 ve altı, %14,6'sı 1301-1400, %5,3'ü 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %52,2'si beyaz, %23,9'u gri, %6,6'sı kırmızı, %6,4'ü siyah, %6,2'si mavi, %1,7'si turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,9'u sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerdedir.