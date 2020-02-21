Trans yağa sınırlama getiriliyor

Pakdemirli, dün yaptığı yazılı açıklamada trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini kaydetti.

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Yıl sonuna kadar



Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını bildiren Pakdemirli, “Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek” dedi.



AB’den 3 ay önce



Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde hazırlandığına işaret ederek, AB’de konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini dolayısıyla Türkiye’de trans yağ kısıtlamasının, AB’den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını vurguladı.