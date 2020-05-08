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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump ile Kral Selman'dan kritik görüşme
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    08.05.2020 - 23:36 | | AA

    Trump ile Kral Selman'dan kritik görüşme

    ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldı.

    Trump ile Kral Selman'dan kritik görüşme

     

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Selman görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Deere, açıklamasında, "Başkan Trump ile Kral Selman, koronavirüs salgınıyla mücadeledeki olumlu gelişmeleri ve küresel ekonomilerin yeniden canlandırılmasını ele aldılar. İki lider, küresel enerji piyasalarındaki istikrarın önemi konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

    ABD ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine değinen liderler, ayrıca bölgesel meseleleri de müzakere etti.

    Amerikan Wall Street Journal gazetesinde dün yer alan haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Patriot bataryalarının yanı sıra iki savaş uçağı filosunu da geri çekmeyi planladığı iddia edilmişti. ABD Savunma Bakanlığı ise söz konusu iddia ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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