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    30.01.2020 - 10:35 | | Foreks

    TÜİK açıkladı! En çok o marka araç satıldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya  göre, Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %65,8'ini  otomobil, %12,3'ünü kamyonet, %11,5'ini motosiklet, %6,4'ünü traktör, %1,5'ini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,2'sini özel  amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4'ü Renault, %13,9'u Fiat, %9,3'ü Volkswagen, %7,5'i Peugeot, %7,2'si Hyundai,  %5,1'i Skoda, %4,9'u Honda, %4,1'i Dacia, %3,9'u Ford, %3,6'sı Opel ve  %25,2'si diğer markalardan oluştu.

    TÜİK açıkladı! En çok o marka araç satıldı

    Aralık'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %5,3 azalırken,  yıllık %13,2 arttı.

    Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya  göre motosiklette %24,1, otomobilde %5, kamyonda %4, kamyonette %3,3  azalırken, özel amaçlı taşıtlarda %43,6, otobüste %38,7, minibüste  %37,8 ve traktörde %24,1 arttı.

    Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre  %13,2 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan  taşıt sayısı, kamyonda %51,5, motosiklette %49,7, minibüste %30,6,  kamyonette %13, otobüste %11,3, otomobilde %9,6 artarken, özel amaçlı  taşıtlarda %27, traktörde  %2,5 azaldı.

    Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23  milyon 156 bin 975 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54'ünü  otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör,%3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel  amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Aralık ayında 1 milyon 22 bin 892 adet taşıtın devri yapıldı

     Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,3'ünü otomobil,%16,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %2,7'sini motosiklet, %2'sini  kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı  taşıtlar oluşturdu.

    Aralık ayında 41 bin 777 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

    Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4'ü Renault, %13,9'u Fiat, %9,3'ü Volkswagen, %7,5'i Peugeot, %7,2'si Hyundai,  %5,1'i Skoda, %4,9'u Honda, %4,1'i Dacia, %3,9'u Ford, %3,6'sı Opel ve  %25,2'si diğer markalardan oluştu.

    Ocak-Aralık döneminde 671 bin 131 adet taşıtın trafiğe kaydı  yapıldı

    Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe  kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten  kaydı silinen taşıt sayısı %48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291  bin 54 adet artış gerçekleşti.

    Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %54,6'sı  dizel yakıtlıdır

    Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet  otomobilin %54,6'sı dizel, %36,2'si benzin, %5,8'i LPG yakıtlı olup, %3,4'ü elektrikli veya hibrittir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe  kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin ise %38,1'i dizel, %37,3'ü LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya  hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

    Ocak-Aralık döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

    Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet  otomobilin %36,6'sı 1501-1600, %28,7'si 1401-1500, %13,7'si 1300 ve  altı, %13,6'sı 1301-1400, %6,1'i 1601-2000, %1,1'i 2001 ve üstü motor  silindir hacmine sahiptir.Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 bin 47' si  beyaz renklidir.

    Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet  otomobilin %53,8'i beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah ve %5,8'i kırmızı  iken %9,6'sı diğer renklerdedir.

    Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 13,8 olarak hesaplandı

    Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 156  bin 975 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,8 olarak  hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7,  otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6,  motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde  23,9'dur

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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