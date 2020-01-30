TÜİK açıkladı! En çok o marka araç satıldı

Aralık'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık %5,3 azalırken, yıllık %13,2 arttı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %24,1, otomobilde %5, kamyonda %4, kamyonette %3,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda %43,6, otobüste %38,7, minibüste %37,8 ve traktörde %24,1 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,2 arttı. Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda %51,5, motosiklette %49,7, minibüste %30,6, kamyonette %13, otobüste %11,3, otomobilde %9,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %27, traktörde %2,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54'ünü otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör,%3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 1 milyon 22 bin 892 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %73,3'ünü otomobil,%16,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %2,7'sini motosiklet, %2'sini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 41 bin 777 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,4'ü Renault, %13,9'u Fiat, %9,3'ü Volkswagen, %7,5'i Peugeot, %7,2'si Hyundai, %5,1'i Skoda, %4,9'u Honda, %4,1'i Dacia, %3,9'u Ford, %3,6'sı Opel ve %25,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde 671 bin 131 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %25,7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %48,3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %54,6'sı dizel yakıtlıdır

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %54,6'sı dizel, %36,2'si benzin, %5,8'i LPG yakıtlı olup, %3,4'ü elektrikli veya hibrittir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin ise %38,1'i dizel, %37,3'ü LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %36,6'sı 1501-1600, %28,7'si 1401-1500, %13,7'si 1300 ve altı, %13,6'sı 1301-1400, %6,1'i 1601-2000, %1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 208 bin 47' si beyaz renklidir.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin %53,8'i beyaz, %24,1'i gri, %6,7'si siyah ve %5,8'i kırmızı iken %9,6'sı diğer renklerdedir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 13,8 olarak hesaplandı

Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,8 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,8, minibüslerde 13,7, otobüslerde 13,5, kamyonetlerde 11,7, kamyonlarda 16,6, motosikletlerde 13,5, özel amaçlı taşıtlarda 12,7 ve traktörlerde 23,9'dur