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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜİK açıkladı! Şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
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    30.03.2020 - 10:18 | | milliyet.com.tr

    TÜİK açıkladı! Şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

    Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,3'ünü otomobil, %15,2'sini motosiklet, %13,9'unu kamyonet, %5,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %1,1'ini minibüs, %1,0'ını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Öte yandan trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,8 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,6'sı Renault marka olurken, %11,9'u Fiat, %8,3'ü Volkswagen, %8,1'i Toyota, %6,4'ü Peugeot, %5,7'si Dacia, %5,0'ı Skoda, %4,5'i Hyundai, %4,4'ü Honda, %3,8'i Seat, %3,7'si Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %3,0'ı Kia, %3,0'ı Opel, %2,7'si Ford, %2,1'i Audi, %1,8,'i BMW, %1,3'ü Nissan, %0,8'i Jeep, %0,7'si Volvo ve %3,7'si diğer markalardan oluştu.

    TÜİK açıkladı! Şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

    Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %53,0, kamyonette %52,4, otomobilde %51,4, minibüste %50,9, kamyonda %31,5 ve otobüste %21,1 azalırken, motosiklette %28,7 ve traktörde %12,2 arttı.

    Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %98,5, otomobilde %73,6, kamyonda %68,3, kamyonette %67,9, otobüste %61,1, minibüste %6,9 ve motosiklette %4,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %43,1 azaldı.

    Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Şubat ayında 843 bin 550 adet taşıtın devri yapıldı

    Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %72,5'ini otomobil, %16,5'ini kamyonet, %3,3'ünün motosiklet, %3,0'ını traktör, %2,2'sini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

    Şubat ayında 32 bin 53 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

    Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,6'sı Renault, %11,9'u Fiat, %8,3'ü Volkswagen, %8,1'i Toyota, %6,4'ü Peugeot, %5,7'si Dacia, %5,0'ı Skoda, %4,5'i Hyundai, %4,4'ü Honda, %3,8'i Seat, %3,7'si Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %3,0'ı Kia, %3,0'ı Opel, %2,7'si Ford, %2,1'i Audi, %1,8,'i BMW, %1,3'ü Nissan, %0,8'i Jeep, %0,7'si Volvo ve %3,7'si diğer markalardan oluştu.

    Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %46,9 artarak 147 bin 675 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %61,7 azalarak 9 bin 881 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 137 bin 794 adet artış gerçekleşti.

    Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %44,9'u dizel

    Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %44,9'u dizel, %44,2'si benzin, %8,0'ı LPG yakıtlı olup, %2,9'u elektrikli veya hibrittir. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

    Ocak-Şubat döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

    Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %29,0'ı 1501-1600, %28,8'i 1401-1500, %20,3'ü 1300 ve altı, %16,0'ı 1301-1400, %4,9'u 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

    Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 52 bin 588'i beyaz renklidir

    Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %53,6'sı beyaz, %23,3'ü gri, %6,7'si kırmızı, %6,0'ı siyah, %5,9'u mavi, %1,6'sı kahverengi, %1,4'ü turuncu, %1,0'ı sarı, %0,3'ü yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerdedir.

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